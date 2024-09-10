Путин обвиняет США

США стремятся достичь военного превосходства и тем самым ломают сложившийся баланс сил, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — сказал он.

По его словам, «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов».

По словам президента РФ, необходимо быть готовым к отражению «возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне».