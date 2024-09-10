Новые санкции против России и Ирана

Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана за поддержку России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Добавлено семь новых проектов под режим санкций против Ирана и три новых проекта под режим санкций против России. Добавлено пять новых спецификаций судов под режим санкций против России», - отмечается в обновленном санкционном листе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в Украине.