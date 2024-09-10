USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Новые санкции против России и Ирана

18:16 492

Великобритания ввела санкции против пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана за поддержку России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Добавлено семь новых проектов под режим санкций против Ирана и три новых проекта под режим санкций против России. Добавлено пять новых спецификаций судов под режим санкций против России», - отмечается в обновленном санкционном листе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в Украине.

Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 2618
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 3207
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 1799
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 2915
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 2607
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
15:24 2911
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
14:55 3121
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку фото
14:34 4532
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов главная тема; все еще актуально
01:57 11010
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
14:04 3715
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
12:56 4290

ЭТО ВАЖНО

Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 2618
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 3207
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 1799
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 2915
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 2607
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
Наримановский суд вынес приговор Гюго и его подельникам
15:24 2911
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
У русских есть «планы», как выдавить украинцев из Курска
14:55 3121
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку
Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе в Баку фото
14:34 4532
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов
Британцы вернули Замире Гаджиевой золотые украшения на миллионы долларов главная тема; все еще актуально
01:57 11010
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
Зеленский хочет закончить войну уже осенью
14:04 3715
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
Шойгу: Путин согласился, но Украина отказалась
12:56 4290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться