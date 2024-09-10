Нефть дешевеет

Во вторник цены на нефть эталонных марок демонстрируют снижение после подъема на торгах накануне. По состоянию на 09:24 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures опустилась на $0,09 (0,13%) и составила $71,75 за баррель.

Это произошло после роста на $0,78 (1,10%) на предыдущих торгах 9 сентября, когда Brent достигла уровня $71,84 за баррель.

Одновременно с этим, на товарной бирже NYMEX цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также снижается. К 09:24 она опустилась на $0,15 (0,22%) и составила $68,56 за баррель. Это произошло после того, как 9 сентября октябрьские контракты на нефть WTI подорожали на $1,04 (1,54%) и достигли $68,71 за баррель.

Снижение цен на нефть во вторник можно рассматривать как техническую коррекцию после предыдущего роста, который был обусловлен позитивными ожиданиями на рынках. Однако общее состояние мировой экономики и спроса на нефть, а также напряженность в геополитической обстановке остаются ключевыми факторами, влияющими на дальнейшие колебания цен на сырьевые ресурсы.