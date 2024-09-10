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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Бакинские улицы будут открыты в часы пик

Отдел спорта
18:48 2420

Начиная с 9 сентября движение автотранспорта на улицах Баку, по которым будет проходить гонка «Формулы-1» и на прилегающих улицах, ограничено. Однако, как и в прошлом году, делается все возможное, чтобы максимально облегчить ситуацию на дорогах вокруг гоночной трассы.

Так, в период до 11 сентября в часы пик - с 7 до 9 утра и с 6 и до 8 вечера - будут открыты следующие участки, прилегающие к трассе:

Сальянское шоссе в направлении проспекта Нефтчиляр и круга Азнефть;

с улицы Лермонтова в направлении улицы 50-летия ООН и Истиглалийят;

с улицы Самеда Вургуна в направлении улицы Узеира Гаджибейли и проспекта Бюльбюля;

с проспекта Бюльбюля в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтчиляр;

с пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани;

с проспекта Нефтчиляр в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall;

с улицы Истиглалийят в направлении проспекта Азербайджан;

а также с проспекта Нефтчиляр в направлении круга Азнефть, Dəniz Mall и Сальянского шоссе.

12 сентября эти отрезки будут доступны с 7 до 9 утра и с 8 до 10 вечера. Отмечается, что на этих участках нельзя будет парковаться и останавливаться, за исключением чрезвычайных ситуаций. Также эти улицы будут закрыты для грузовиков и общественного транспорта. Допустимая скорость - 50 км/ч. Регулировать движение будут компания Baku City Circuit и соответствующие государственные структуры.

Стоит сказать, что Баку является редким для «Формулы-1» примером того, когда в ходе гоночной недели организаторы открывают в часы пик дороги близ уличной трассы.

Соревнования Гран-при Азербайджана пройдут с 13 по 15 сентября.

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