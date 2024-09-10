Бакинские улицы будут открыты в часы пик

Начиная с 9 сентября движение автотранспорта на улицах Баку, по которым будет проходить гонка «Формулы-1» и на прилегающих улицах, ограничено. Однако, как и в прошлом году, делается все возможное, чтобы максимально облегчить ситуацию на дорогах вокруг гоночной трассы.

Так, в период до 11 сентября в часы пик - с 7 до 9 утра и с 6 и до 8 вечера - будут открыты следующие участки, прилегающие к трассе: