Как экс-гендиректор с заместителем наживались на наркоманах

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу бывшего гендиректора Республиканского наркологического центра Эльшана Мустафаева и его заместителя Замина Алиева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабины Мамедзаде государственный обвинитель Зия Мансуров огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинению, генеральный директор и его заместитель, действуя сообща, вымогали взятки у родственников пациентов — за организацию лечения, продление его срока, помещение в отдельную палату, а также за более качественное лечение.

Кроме того, Мустафаев через своего заместителя требовал деньги от одного из врачей-наркологов центра, чтобы «не создавать препятствий для его работы» и не поднимать вопрос о выходе на пенсию по возрасту. Так, врачу выдвинули требование —передавать руководству часть денег, получаемых от пациентов в качестве «благодарности».

Мустафаев частично признал свою вину, а Алиев заявил, что невиновен.

Судебное разбирательство продолжится 8 октября.