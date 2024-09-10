МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»

Выступление премьер-министра Армении на форуме «Ереванский диалог» 10 сентября, касающееся как проекта мирного соглашения, так и трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, содержит явные искажения реальности, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Призывы армянских официальных лиц к подписанию проекта мирного соглашения с исключением не согласованных положений и попытки перенести решение имеющихся проблем на следующий этап неприемлемы.

Еще раз напоминаем, что независимо от того, в какой форме армянская сторона намерена подписать проект мирного соглашения, основным условием для подписания реального и устойчивого мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий против Азербайджана, которые зафиксированы в многочисленных правовых и политических документах этой страны, включая Конституцию Армении, которая прямо ссылается на акт независимости Армении и призывает к объединению с Нагорным Карабахом.

Что касается утверждений о якобы наличии территориальных претензий к Армении в Конституции Азербайджана, то попытки создать параллели и равенство между Конституцией Армении и Конституцией Азербайджана не приведут к результату. В Конституции Азербайджана, в отличие от Конституции Армении, не содержится никаких территориальных претензий к Армении в актах о государственной независимости 1991 года и декларации о независимости 1918 года.

Армянская сторона также необоснованно утверждает, что положение о том, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство в случае неисполнения обязательств по мирному соглашению, не влияет на территориальные претензии, содержащиеся в Конституции этой страны. Необходимо напомнить, что никакое международное соглашение не может иметь преимущество над Конституцией, что является общепризнанным фактом.

Что касается заявления премьер-министра о признании территориальной целостности друг друга в рамках Алма-Атинской декларации, то следует напомнить, что страна, которую он представляет, грубо нарушила это обязательство, удерживая азербайджанские территории под оккупацией.

По вопросу открытия коммуникаций премьер-министр Армении снова неправильно истолковал взятые на себя обязательства. В пункте 9 трехстороннего заявления ясно указаны обязательства Армении и порядок контроля за транспортными связями.

На фоне того, что армянские вооруженные силы продолжали военные действия на азербайджанской территории до сентября 2023 года и не вывели свои войска, заявления армянской стороны о якобы «препятствовании возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, осуществлении этнической чистки местных и невозвращении военнопленных» являются искажением реальности.

Также следует отметить, что после антитеррористических мероприятий в 2023 году утверждение о том, что добровольный выезд армянских граждан из Азербайджана в Армению и другие страны является этнической чисткой, представляет собой очередную клевету.

Что касается вопроса возвращения военнопленных, то Азербайджан не имеет никаких обязательств по освобождению военных преступников и представителей сепаратистского режима. Азербайджан, придерживаясь принципа гуманизма, передал Армении каждого военнопленного. Однако массовые аресты и преследования освобожденных военнопленных армянским государством вызывают особое недоумение в контексте «заботы» этого государства о своих гражданах.

Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клевету против нашей страны через различные платформы, воздержаться от заявлений, наносящих ущерб перспективам мира», - сказал Гаджизаде.