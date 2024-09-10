Польша обвинила Германию

Берлин объявил о введении пограничного контроля для снижения притока мигрантов в рамках борьбы с терроризмом. По мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, такой шаг де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение.

Выступая по телевидению, Туск объявил о «срочных консультациях» с другими «соседями Германии», которых затрагивают эти планы. В конце концов, если Германия будет возвращать мигрантов на границе, граничащим с Германией странам придётся иметь с ними дело. Пограничный контроль должен оставаться «абсолютным исключением», также предупредила представитель Комиссии ЕС Анитта Хиппер.

Соответствующие меры должны быть «необходимыми и соразмерными», а также соответствовать положениям Шенгенского кодекса о границах. Ни Хиппер, ни пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер не стали судить о том, нарушают ли новые меры пограничного контроля в Германии эти принципы. Оба они подчеркнули, что немецкое правительство зарегистрировало эти меры в Брюсселе, и что сейчас они изучаются. «Всё остальное - это спекуляции», - сказала Хиппер.