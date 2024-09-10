USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Польша обвинила Германию

19:41 753

Берлин объявил о введении пограничного контроля для снижения притока мигрантов в рамках борьбы с терроризмом. По мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, такой шаг де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение.

Выступая по телевидению, Туск объявил о «срочных консультациях» с другими «соседями Германии», которых затрагивают эти планы. В конце концов, если Германия будет возвращать мигрантов на границе, граничащим с Германией странам придётся иметь с ними дело. Пограничный контроль должен оставаться «абсолютным исключением», также предупредила представитель Комиссии ЕС Анитта Хиппер.

Соответствующие меры должны быть «необходимыми и соразмерными», а также соответствовать положениям Шенгенского кодекса о границах. Ни Хиппер, ни пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер не стали судить о том, нарушают ли новые меры пограничного контроля в Германии эти принципы. Оба они подчеркнули, что немецкое правительство зарегистрировало эти меры в Брюсселе, и что сейчас они изучаются. «Всё остальное - это спекуляции», - сказала Хиппер.

Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
20:35 80
Россия начала контрнаступление в Курске
Россия начала контрнаступление в Курске
20:28 423
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
19:19 2355
Как экс-гендиректор с заместителем наживались на наркоманах
Как экс-гендиректор с заместителем наживались на наркоманах ИЗ ЗАЛА СУДА
18:52 1741
Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…
Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…
16:18 8321
Момент истины: сегодня решается судьба Америки
Момент истины: сегодня решается судьба Америки главная тема; все еще актуально
12:13 5136
Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 4505
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 5813
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 2511
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 3656
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 3255

ЭТО ВАЖНО

Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
20:35 80
Россия начала контрнаступление в Курске
Россия начала контрнаступление в Курске
20:28 423
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
19:19 2355
Как экс-гендиректор с заместителем наживались на наркоманах
Как экс-гендиректор с заместителем наживались на наркоманах ИЗ ЗАЛА СУДА
18:52 1741
Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…
Украинские военные готовы поднять оружие против Зеленского, если…
16:18 8321
Момент истины: сегодня решается судьба Америки
Момент истины: сегодня решается судьба Америки главная тема; все еще актуально
12:13 5136
Закир Гасанов об армянской угрозе
Закир Гасанов об армянской угрозе обновлено 18:27; видео
18:27 4505
Новый поворот в российско-украинской войне
Новый поворот в российско-украинской войне
17:33 5813
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
Эрдоган сколачивает исламский союз против Израиля
16:46 2511
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
15:32 3656
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
Иран хочет «помочь» Азербайджану и Армении
15:55 3255
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться