«Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области. Они вошли в Гордеевку с четырех сторон: украинские войска вытеснены из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также из села Нечаево. В результате ВСУ отступили, понеся большие потери. В настоящий момент ВС РФ продвигаются в Апанасовке, Снагосте, Вишневке и Мартыновке. Операция по освобождению Суджанского района продолжается», - говорится в сообщении.

Как отметил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис Украина по итогам войны не освободит все свои земли, но удержит линию фронта, в том числе территории, захваченные в Курской области.

«Да, я думаю, что если бы я собирался делать ставку на результат, это, к сожалению, не было бы то, что Украина героически выгонит все российские силы из Украины. Я считаю, что с военной точки зрения это нереально», - сказал Ставридис.