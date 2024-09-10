Россия начала контрнаступление в Курске
Военнослужащие 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, «выбив из села Гордеевка украинских бойцов», утверждают российские СМИ.
«Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области. Они вошли в Гордеевку с четырех сторон: украинские войска вытеснены из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также из села Нечаево. В результате ВСУ отступили, понеся большие потери. В настоящий момент ВС РФ продвигаются в Апанасовке, Снагосте, Вишневке и Мартыновке. Операция по освобождению Суджанского района продолжается», - говорится в сообщении.
Как отметил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис Украина по итогам войны не освободит все свои земли, но удержит линию фронта, в том числе территории, захваченные в Курской области.
«Да, я думаю, что если бы я собирался делать ставку на результат, это, к сожалению, не было бы то, что Украина героически выгонит все российские силы из Украины. Я считаю, что с военной точки зрения это нереально», - сказал Ставридис.