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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе

20:35 2277

Крупнейший геологоразведочный холдинг России "Росгеология", принадлежащий государству, столкнулся с дефолтом.

"Росгеология" - это крупнейший в России геологоразведочный холдинг. Он объединяет около 40 компаний, которые занимаются геологическими исследованиями, разведкой и разработкой полезных ископаемых. Основная задача - обеспечение России стратегически важными ресурсами, такими как нефть, природный газ, уголь, металлы и редкоземельные элементы.

Уже 26 сентября выйдет срок, за который компания обязана погасить облигации. Речь идет о долговых бумагах на сумму примерно 6 млрд рублей (около $66 млн по нынешнему курсу). Таких средств у "Росгеологии" не нашлось. Компания обратилась за помощью к государству и ищет деньги в других местах, чтобы исправить положение. Также владельцев ценных бумаг попросили перенести сроки выплат. Несмотря на это, в "Росгеологии" считают неизбежным технический дефолт по облигациям.

Официальное заявление по этому поводу будет сделано уже после 26 сентября. Дефолт такого гиганта как "Росгеология" - это четкий признак того, что Россия под давлением санкций начала сдавать позиции как экспортер полезных ископаемых. Учитывая, что на продаже за границу нефти, газа и прочего держится весь российский бюджет, будущее страны видится довольно мрачным, отмечают российские СМИ.

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