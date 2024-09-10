Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе

"Росгеология" - это крупнейший в России геологоразведочный холдинг. Он объединяет около 40 компаний, которые занимаются геологическими исследованиями, разведкой и разработкой полезных ископаемых. Основная задача - обеспечение России стратегически важными ресурсами, такими как нефть, природный газ, уголь, металлы и редкоземельные элементы.

Уже 26 сентября выйдет срок, за который компания обязана погасить облигации. Речь идет о долговых бумагах на сумму примерно 6 млрд рублей (около $66 млн по нынешнему курсу). Таких средств у "Росгеологии" не нашлось. Компания обратилась за помощью к государству и ищет деньги в других местах, чтобы исправить положение. Также владельцев ценных бумаг попросили перенести сроки выплат. Несмотря на это, в "Росгеологии" считают неизбежным технический дефолт по облигациям.

Официальное заявление по этому поводу будет сделано уже после 26 сентября. Дефолт такого гиганта как "Росгеология" - это четкий признак того, что Россия под давлением санкций начала сдавать позиции как экспортер полезных ископаемых. Учитывая, что на продаже за границу нефти, газа и прочего держится весь российский бюджет, будущее страны видится довольно мрачным, отмечают российские СМИ.