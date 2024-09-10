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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице

20:54 1396

Стала известна личность российского военного, командовавшего ударом по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Это бывший командующий дальней авиацией РФ, а ныне командующий ВВС РФ Сергей Кобылаш. Повышение он получил после удара по больнице.

Как сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, генерал-лейтенант Кобылаш является уроженцем Одессы. В частности, он несёт полную ответственность за массированные обстрелы украинских городов, удары по гражданским объектам и гибель множества мирных жителей. Кобылаш также причастен к бомбардировкам Мариуполя.

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