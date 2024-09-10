Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице

Стала известна личность российского военного, командовавшего ударом по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Это бывший командующий дальней авиацией РФ, а ныне командующий ВВС РФ Сергей Кобылаш. Повышение он получил после удара по больнице.

Как сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин, генерал-лейтенант Кобылаш является уроженцем Одессы. В частности, он несёт полную ответственность за массированные обстрелы украинских городов, удары по гражданским объектам и гибель множества мирных жителей. Кобылаш также причастен к бомбардировкам Мариуполя.