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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Турция назвала условия торговли с Израилем

20:55 1389

Турция пересмотрит решение о торговле с Израилем только тогда, когда он согласится на прекращение огня в секторе Газа и обеспечит беспрепятственный доступ гумпомощи в Палестинскую автономию. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ).

Ранее Министерство торговли Турции объявило об ограничении экспорта в Израиль до тех пор, пока тот не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит беспрепятственный доступ достаточных объемов гуманитарной помощи в регион. Ограничения вступили в силу 9 апреля и затронули 54 категории товаров, в том числе сталь, керосин, удобрения, строительное оборудование и машины.

Согласно данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил 6,8 млрд долларов. Около 76% этой суммы приходилось на турецкий экспорт.

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