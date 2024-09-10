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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

США ввели санкции против Iran Air

21:08 773

CША внесли иранскую авиакомпанию Iran Air в санкционный список, касающийся России. Об этом говорится в письменном заявлении Минфина США.

Новые ограничения против компании касаются ее связей с Россией, а также транспортировки оружия, отмечает ведомство.

США уже вводили санкции против Iran Air. Кроме того, Минфин США сообщил о рестрикциях против ряда других иранских физических и юридических лиц.

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