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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

В Турции предложили восстановить смертную казнь

21:38 664

Председатель турецкой исламистской партии YRP Фатих Эрбакан выступил с инициативой восстановить смертную казнь в Турции. Причиной он отметил предотвращение инцидентов, аналогичных убийству 8-летней девочки из провинции Диярбакыр - Нарин Гюран.

8-летняя Нарин пропала без вести 21 августа, не вернувшись домой после посещения курсов. Семья искала девочку самостоятельно, и лишь вечером того же дня отец сообщил в полицию о ее пропаже. Тело девочки было найдено 8 сентября в 2 км от ее дома. Губернатор провинции Зорлуоглу сообщил, что она была обнаружена на берегу ручья в мешке, накрытом камнями и ветками.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по подозрению в убийстве задержаны более 20 человек. Дело взял под свой личный контроль президент Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав, что виновные «понесут самое строгое наказание». Убийство Нарин стало триггером многотысячных демонстраций по всей стране.

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