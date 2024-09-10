Байден может разрешить Украине бить по России ATACMS

Президент США Джо Байден не исключает снятие запрета на удары по России американским дальнобойным вооружением. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News.

В интервью Блинкену был задан вопрос о том, может ли президент США рассмотреть возможность разрешить такой шаг, пока конфликт продолжается. Госсекретарь ответил, что США обеспечили Украину «тем, что ей было нужно, когда это было нужно, чтобы эффективно отражать российскую агрессию». Однако он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать и другие факторы, например, смогут ли украинские войска использовать «сложные системы», предоставляемые западными союзниками, и смогут ли они их обслуживать.

«Все эти вещи должны быть учтены при принятии решений. Но я могу вам сказать, что мы адаптировались и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим, так что на данном этапе это не исключено», – сказал Блинкен. «Мы никогда не исключаем. Но когда мы выносим решение, мы хотим быть уверены, что это делается таким образом, чтобы это могло способствовать достижению того, чего пытаются добиться украинцы», - добавил он.