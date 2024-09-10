Россия не хочет отчитываться
10 сентября 2024, 22:35 1325
Россия «не будет отчитываться перед США» за сотрудничество с Китаем, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», - сказала Захарова RTVI, комментируя статью Politico о том, что Москва может помочь Пекину с передовыми военными технологиями в обмен на военную помощь.
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