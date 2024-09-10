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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Россия не хочет отчитываться

10 сентября 2024, 22:35 1325

Россия «не будет отчитываться перед США» за сотрудничество с Китаем, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», - сказала Захарова RTVI, комментируя статью Politico о том, что Москва может помочь Пекину с передовыми военными технологиями в обмен на военную помощь.

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Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
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Байден может разрешить Украине бить по России ATACMS
Байден может разрешить Украине бить по России ATACMS
10 сентября 2024, 22:04 1277
В Турции предложили восстановить смертную казнь
В Турции предложили восстановить смертную казнь
10 сентября 2024, 21:38 1419
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
10 сентября 2024, 18:48 5160
Пентагон признает успехи России на фронте
Пентагон признает успехи России на фронте обновлено 14:23
10 сентября 2024, 14:23 6832
Турция назвала условия торговли с Израилем
Турция назвала условия торговли с Израилем
10 сентября 2024, 20:55 2230
Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице
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Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
Крупнейший геологоразведочный холдинг РФ объявил о крахе
10 сентября 2024, 20:35 3319
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
МИД заявил Армении: «Азербайджан не обязан освобождать военных преступников»
10 сентября 2024, 19:19 5251
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