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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

США не впустили журналиста Эйнуллу Фатуллаева

10 сентября 2024, 22:40 3897

Журналист Эйнулла Фатуллаев, обратившись в посольство США в Азербайджане, изъявил желание посетить Вашингтон и Нью-Йорк с целью освещения предстоящих президентских выборов.

Однако, посольство США отказало во въезде в страну журналисту. «В посольстве неожиданно вспомнили, что я был арестован в 2007 году, и потребовали судебные приговоры. Это было весьма неожиданно, поскольку в период нахождения под арестом США и западные правительства признали меня в качестве политзаключенного. Их короткая память стала для меня полной неожиданностью. Я предоставил им свои судебные приговоры, как и оправдательные приговоры Евросуда и Верховного суда Азербайджана. Ведь я был полностью оправдан в Азербайджане и в Страсбурге, все обвинения были с меня сняты.

Однако, во время моего последнего посещения посольства со мной поступили неуважительно и даже оскорбительно, отказались впустить на территорию посольства США, отобрав судебные приговоры,  почему-то забыли о моем паспорте. Смешно, ведь печать ставят в паспорт, а не в судебный приговор 20-летней давности!» - с горечью признает журналист.

«Я понял месседж американцев, надо поддерживать не Украину, а Владимира Путина. Принял к сведению! Буду поддерживать Владимира Владимировича. И приношу извинения России» - говорится в заявлении журналиста.

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