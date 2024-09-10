США не впустили журналиста Эйнуллу Фатуллаева

Однако, посольство США отказало во въезде в страну журналисту. «В посольстве неожиданно вспомнили, что я был арестован в 2007 году, и потребовали судебные приговоры. Это было весьма неожиданно, поскольку в период нахождения под арестом США и западные правительства признали меня в качестве политзаключенного. Их короткая память стала для меня полной неожиданностью. Я предоставил им свои судебные приговоры, как и оправдательные приговоры Евросуда и Верховного суда Азербайджана. Ведь я был полностью оправдан в Азербайджане и в Страсбурге, все обвинения были с меня сняты.

Однако, во время моего последнего посещения посольства со мной поступили неуважительно и даже оскорбительно, отказались впустить на территорию посольства США, отобрав судебные приговоры, почему-то забыли о моем паспорте. Смешно, ведь печать ставят в паспорт, а не в судебный приговор 20-летней давности!» - с горечью признает журналист.

«Я понял месседж американцев, надо поддерживать не Украину, а Владимира Путина. Принял к сведению! Буду поддерживать Владимира Владимировича. И приношу извинения России» - говорится в заявлении журналиста.