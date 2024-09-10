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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Румыны подумают, сбивать ли российские дроны

10 сентября 2024, 23:12 403

Председатель Сената Румынии Николае Чукэ высказал мнение, что Румыния должна заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, проникающие в воздушное пространство Румынии, "могли быть поражены системами противовоздушной обороны". Об этом сообщило Agepress 9 сентября.

Чукэ отметил, что, хотя никакой трагедии не произошло во время попадания беспилотника на территорию страны 9 сентября, "абсолютно необходимо" иметь такое соглашение и согласованные процедуры как со стороны Румынии, так и со стороны Украины. Он считает, что это нужно всем странам, которые граничат с Украиной, чтобы иметь возможность защитить свое население.

10 сентября Agepress сообщило, что парламент вызвал министра обороны Анхеля Тилвара на "правительственный час", чтобы задать ему вопросы относительно конкретных мер по защите воздушного пространства Румынии от вторжений России.

Агентство Reuters пишет, что румынские законодатели планируют рассмотреть на текущей сессии законопроект, позволяющий Румынии сбивать беспилотники, вторгающиеся в воздушное пространство страны в мирное время.

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