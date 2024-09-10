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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Британия и США обсудят удары по России

10 сентября 2024, 23:54 290

Великобритания считает, что США могут разрешить Украине использовать крылатые ракеты большой дальности против целей в России в течение нескольких недель, пишет The Times.

Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми в среду в Киеве будут обсуждать применение ракет Storm Shadow по РФ. При этом The Times напоминает, что США испытывают «глубокие сомнения» из-за опасений эскалации. В Вашингтоне особенно обеспокоены тем, что Россия может ответить развертыванием ядерного оружия.

Однако источники в британском правительстве теперь полагают, что позиция США может измениться перед встречей мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Один источник в Уайтхолле предположил, что часть администрации США изменила свою точку зрения, но еще не убедила президента Джо Байдена и других.

Глава ЦРУ Билл Бернс предположил во время визита в Лондон в субботу, что американское мышление может измениться. Издание напоминает, что вопрос еще не решен и будет лишь обсуждаться.

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