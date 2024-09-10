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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Нетаньяху пообещал выиграть войну

00:18 424

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение в ответ на критику со стороны родственников пленников палестинского движения ХАМАС, передает The Times of Israel. Во время своего выступления политик, в частности, сказал, что слышит «крики семей заложников, которые потеряли самое дорогое для них».

«Мы с женой ходим на душераздирающие встречи, которые просто разрывают сердце на части. Я слышу, я слушаю, я не осуждаю. И я сделаю все возможное, чтобы вернуть заложников и выиграть войну», - отметил Нетаньяху.

Заявление прозвучало на фоне участившихся в последние дни многотысячных акций протеста по всему Израилю в поддержку семей заложников и с требованием немедленного проведения парламентских выборов. На демонстрациях от правительства Нетаньяху, в частности, требуют пойти на сделку с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа для возвращения пленных израильтян.

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