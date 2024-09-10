USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Необычное требование Путина для визита в Турцию

00:38 2041

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители при поездке в Турцию, сообщили Middle East Eye источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, опасаясь возможности, что Украина сможет атаковать его лайнер на маршруте полета. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского президента в Анкару задержался.

Как отмечает издание, требование Москвы выполнить сложно, так как в Турции находятся системы ПВО НАТО, которые могут воспринять российские истребители как вражеские цели. Источник, знакомый с переговорами, уточнил, что Турция не планирует отключать или изменять комплексы ПВО ради визита Путина. В ходе последних обсуждений рассматривалась возможность приезда российского президента в первую неделю октября, но новые требования делают такое развитие событий маловероятным. Последний раз Путин посещал Анкару в 2014 году.

По словам бывших турецких послов, ранее тесно связанных с дипломатическими протоколами визитов иностранных глав государств, российский запрос крайне необычен.

«Турецкое правительство может отправить истребители для сопровождения иностранных глав государств как жест доброй воли. Тем не менее я не припоминаю ни одного случая, когда иностранные главы государств просили бы привезти свои истребители», — пояснил собеседник Middle East Eye.

Кроме того, российские официальные лица жалуются на отели, так как три крупнейшие гостиницы в Анкаре — американские. По данным источников издания, в России полагают, что такие отели небезопасны для российского президента. По их словам, поднимался вопрос о предоставлении Путину правительственного гостевого дома.

В середине июня СМИ сообщали, что самолет Путина начал сопровождать истребитель Су-30СМ. При этом во время полетов за рубеж истребители сопровождают Путина регулярно. В декабре прошлого года Минобороны РФ даже опубликовало кадры с истребителями Су-35, сопровождавшими борт № 1 во время визита главы государства в ОАЭ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что «это делается из соображений безопасности».

И без того высокие меры по охране Владимира Путина были значительно усилены после развязывания им войны в Украине. В начале июня два российских чиновника и источник, близкий к Кремлю, рассказали The Moscow Times, что по рекомендации спецслужб во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить бронежилет.

Путин передал Китаю секретные технологии
Путин передал Китаю секретные технологии Politico
00:58 884
Необычное требование Путина для визита в Турцию
Необычное требование Путина для визита в Турцию
00:38 2042
Британия и США обсудят удары по России
Британия и США обсудят удары по России
10 сентября 2024, 23:54 934
Россия начала контрнаступление в Курске
Россия начала контрнаступление в Курске обновлено 01:52
01:52 8454
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
10 сентября 2024, 15:32 4744
И Байден заговорил о разрешении бить по России
И Байден заговорил о разрешении бить по России обновлено 01:25
01:25 1784
В Турции предложили восстановить смертную казнь
В Турции предложили восстановить смертную казнь
10 сентября 2024, 21:38 1736
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
10 сентября 2024, 18:48 5701
Пентагон признает успехи России на фронте
Пентагон признает успехи России на фронте обновлено 14:23
10 сентября 2024, 14:23 7028
Турция назвала условия торговли с Израилем
Турция назвала условия торговли с Израилем
10 сентября 2024, 20:55 2597
Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице
Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице
10 сентября 2024, 20:54 2537

ЭТО ВАЖНО

Путин передал Китаю секретные технологии
Путин передал Китаю секретные технологии Politico
00:58 884
Необычное требование Путина для визита в Турцию
Необычное требование Путина для визита в Турцию
00:38 2042
Британия и США обсудят удары по России
Британия и США обсудят удары по России
10 сентября 2024, 23:54 934
Россия начала контрнаступление в Курске
Россия начала контрнаступление в Курске обновлено 01:52
01:52 8454
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
Версия иранского политика о «Зангезурском коридоре»: «Путин хочет остановить сближение Пезешкиана и США»
10 сентября 2024, 15:32 4744
И Байден заговорил о разрешении бить по России
И Байден заговорил о разрешении бить по России обновлено 01:25
01:25 1784
В Турции предложили восстановить смертную казнь
В Турции предложили восстановить смертную казнь
10 сентября 2024, 21:38 1736
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
Бакинские улицы будут открыты в часы пик
10 сентября 2024, 18:48 5701
Пентагон признает успехи России на фронте
Пентагон признает успехи России на фронте обновлено 14:23
10 сентября 2024, 14:23 7028
Турция назвала условия торговли с Израилем
Турция назвала условия торговли с Израилем
10 сентября 2024, 20:55 2597
Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице
Российский командир получил повышение за удар по детской онкобольнице
10 сентября 2024, 20:54 2537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться