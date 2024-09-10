Необычное требование Путина для визита в Турцию

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители при поездке в Турцию, сообщили Middle East Eye источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, опасаясь возможности, что Украина сможет атаковать его лайнер на маршруте полета. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского президента в Анкару задержался.

Как отмечает издание, требование Москвы выполнить сложно, так как в Турции находятся системы ПВО НАТО, которые могут воспринять российские истребители как вражеские цели. Источник, знакомый с переговорами, уточнил, что Турция не планирует отключать или изменять комплексы ПВО ради визита Путина. В ходе последних обсуждений рассматривалась возможность приезда российского президента в первую неделю октября, но новые требования делают такое развитие событий маловероятным. Последний раз Путин посещал Анкару в 2014 году.

По словам бывших турецких послов, ранее тесно связанных с дипломатическими протоколами визитов иностранных глав государств, российский запрос крайне необычен.

«Турецкое правительство может отправить истребители для сопровождения иностранных глав государств как жест доброй воли. Тем не менее я не припоминаю ни одного случая, когда иностранные главы государств просили бы привезти свои истребители», — пояснил собеседник Middle East Eye.

Кроме того, российские официальные лица жалуются на отели, так как три крупнейшие гостиницы в Анкаре — американские. По данным источников издания, в России полагают, что такие отели небезопасны для российского президента. По их словам, поднимался вопрос о предоставлении Путину правительственного гостевого дома.

В середине июня СМИ сообщали, что самолет Путина начал сопровождать истребитель Су-30СМ. При этом во время полетов за рубеж истребители сопровождают Путина регулярно. В декабре прошлого года Минобороны РФ даже опубликовало кадры с истребителями Су-35, сопровождавшими борт № 1 во время визита главы государства в ОАЭ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что «это делается из соображений безопасности».

И без того высокие меры по охране Владимира Путина были значительно усилены после развязывания им войны в Украине. В начале июня два российских чиновника и источник, близкий к Кремлю, рассказали The Moscow Times, что по рекомендации спецслужб во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить бронежилет.