Путин передал Китаю секретные технологии

США заявили, что Китай оказывает существенную военную поддержку России, помогая ей тем самым вести захватническую войну против Украины. За это Кремль начал делиться с Пекином технологиями, связанными с подводными лодками, ракетами и другими видами современных вооружений.

Об этом группе журналистов заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл после встречи в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза и НАТО, пишет Politico.

Если раньше Вашингтон утверждал, что Китай поставляет в Россию технологии двойного назначения, перенаправляет западную электронику и предоставляет оборудование, которое можно использовать для производства вооружений, то теперь Кэмпбелл выступил с более прямолинейными обвинения в отношении Пекина, отмечает издание.

Это уже не средства двойного назначения, сказал он, имея в виду материалы, которые Китай в последнее время предоставляет России.

Они, по сути, применяются непосредственно в российской военной машине. Это части очень значительных усилий Китая по оказанию помощи в поддержании работы, создании и диверсификации различных ее элементов. Мы видим, как на самом высоком уровне правительства обеих стран пытаются скрыть и защитить некоторые элементы этого вызывающего тревогу сотрудничества. Большая часть этой деятельности ведется втайне.

За такую помощь Москва платит Пекину сторицей, утверждают в Вашингтоне. Если раньше она опасалась делиться с ним новейшими военными технологиями, то теперь начала это делать и оказывает поддержку в областях, где раньше «явно не хотела напрямую взаимодействовать с Китаем».

«Это касается операций с подводными лодками, деятельности в сфере аэронавигационного проектирования, включая технологии «стелс», и возможностей в области ракетных технологий», - заявил Кэмпбелл.