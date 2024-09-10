Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Этот вечер стал праздником для американских демократов. Какой контраст между только что проведенными дебатами Камалы Харрис и крайне неудачным выступлением на дебатах в конце июня Джо Байдена! Оттуда его прямиком отправили в отставку, а Харрис, наоборот, устремилась к Белому дому. Это была первая встреча двух кандидатов. Если вы помните, Трамп не явился на инаугурацию Джо Байдена в январе 2021 года и никогда с Харрис не общался. Сейчас она вышла ему навстречу с улыбкой и протянула руку со словами: «Давайте проведем хорошие дебаты». «Рад вас видеть», - промолвил Трамп. Общее мнение американской прессы: Камала разгромила Трампа и, безусловно, выиграла дебаты. Пусть по очкам, без нокаута, но это была стопроцентная победа. Харрис держалась по-президентски. Говорила по существу и представила нации в целом довольно логичную программу в экономике — снижение налогов, предоставление кредитов учащейся молодежи и льготы владельцам малого бизнеса.

Трамп был в своем репертуаре. Он довольно много врал. Выступал с противоречивыми заявлениями. Путался. Не отвечал на вопросы модераторов из телеканала АВС. Порой перебивал их. Например, когда его спросили, хочет ли он, чтобы Украина добилась победы, он не сказал ни «да» ни «нет», а пустился в общие рассуждения о том, что «эта война, в которой гибнут миллионы» (?), должна быть быстро закончена». И, конечно, главным экзерсисом Трампа стала его фраза о том, что в городе Спрингфилде (их в Америке несколько, непонятно в каком) проникшие в страну нелегальные мигранты едят собак и кошек. Тут даже у опытных модераторов округлись глаза от ужаса. Камала навязала Трампу весь тон дебатов, и он час 45 минут пребывал в обороне. Экс- президент выглядел спорщиком невнятным и усталым, а его улыбка сжатыми губами от уха до уха лишь выдавала в нем нервозность. Харрис почти все время, когда он выступал со своими репликами, смотрела на него с улыбкой. Так смотрит учительница на отстающего ученика: «Ну что ты еще отчебучишь?» Камала усвоила рекомендации Хиллари Клинтон, которая говорила, что надо провоцировать Трампа. Она то и дело подсовывала под нос Трампа наживку, и он заглатывал ее. Так было, когда Харрис сказала, что предвыборные ралли Трампа скучные, и он взорвался от возмущения. «Никто не уходит с моих ралли, - сказал он с покрасневшим лицом. — У нас самые большие ралли в истории». Он повелся, когда Харрис заговорила о судебных процессах над ним и сказала о том, что ее соперник пообещал сурово наказать всех, кто обманет его на новых выборах. Трамп не смог достойно ответить о том, как он 6 января 2021 года после проигранных выборов направил толпу своих сторонников атаковать Капитолий. «Нэнси Пелоси (тогда спикер Палаты представителей) нужно было лучше охранять здание», - все, что он мог сказать в свое оправдание.

Харрис сказала, что для многих иностранных лидеров Трамп является «посмешищем». На что тот заявил, что он встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном и тот высоко оценил его деятельность. Да, конечно, Орбан - главный в мире авторитет, кто бы сомневался. Но ничего путного Трамп не мог сказать, когда Харрис обвинила его в дружбе с диктаторами и авторитарными лидерами всего мира (она вспомнила его любовную переписку с Ким Чен Ыном), и те им манипулируют. Трамп большую часть своих реплик уделил проблеме нелегальных иммигрантов, возвращался к ней то и дело, даже когда речь шла о совершенно других вещах. Видимо, советники убедили его, что это все, что надо знать американским избирателям, больше ничего их не волнует. Но и здесь он произвольно манипулировал данными и опять же перевирал факты. Так, по его словам, преступность во время правления Джо Байдена здорово возросла «во многом из-за нашествия преступников и душевнобольных с юга». На самом деле преступность за последние три с половиной года уменьшилась, и нет никаких свидетельств, что приезжие совершают больше ограблений и убийств, чем коренные американцы. Разумеется, на дебатах было уделено внимание войнам в Украине и на Ближнем Востоке. «Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе, — сказал Трамп, имея в виду Владимира Зеленского и Владимира Путина, - и конфликт будет решен».