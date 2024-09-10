Еще одно заявление Израиля по операции в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с дислоцированными на севере страны военнослужащими призвал их готовиться к проведению наземной операции на территории Ливана. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Мы заканчиваем подготовку к порядку наземных боевых действий [в Ливане] в полном объеме, это касается всех аспектов», - сказал он во время общения с солдатами.

«Те инструкции, которые вы ждете, я дал их на юге и увидел наши силы за работой», - сказал Галант об операции в секторе Газа, заверив солдат, что аналогичные приказы «будут также и здесь, и они должны быть готовы выполнить эту задачу».

«Мы приближаемся к завершению нашей миссии на юге, однако у нас есть невыполненная задача здесь, она заключается в том, чтобы изменить обстановку в сфере безопасности и вернуть наших жителей в их дома», - заявил он резервистам из бригады «Одед», говоря о 60 тыс. израильтян, которым пришлось покинуть приграничные районы Израиля из-за обстрелов со стороны Ливана.