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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Еще одно заявление Израиля по операции в Ливане

09:32 667

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с дислоцированными на севере страны военнослужащими призвал их готовиться к проведению наземной операции на территории Ливана. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Мы заканчиваем подготовку к порядку наземных боевых действий [в Ливане] в полном объеме, это касается всех аспектов», - сказал он во время общения с солдатами.

«Те инструкции, которые вы ждете, я дал их на юге и увидел наши силы за работой», - сказал Галант об операции в секторе Газа, заверив солдат, что аналогичные приказы «будут также и здесь, и они должны быть готовы выполнить эту задачу».

«Мы приближаемся к завершению нашей миссии на юге, однако у нас есть невыполненная задача здесь, она заключается в том, чтобы изменить обстановку в сфере безопасности и вернуть наших жителей в их дома», - заявил он резервистам из бригады «Одед», говоря о 60 тыс. израильтян, которым пришлось покинуть приграничные районы Израиля из-за обстрелов со стороны Ливана.

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