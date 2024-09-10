Госсекретарь США и глава британского МИД на пути в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в среду совершают совместный визит в Украину.

Как сообщали ранее в Госдепартаменте, они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку защиты Украины от российской агрессии».

По данным AFP, Блинкен и Лэмми отправились в Киев на поезде из Польши рано утром в среду, в ближайшее время они должны прибыть в украинскую столицу.

Визит проходит на фоне сообщений о том, что Вашингтон может снять ограничения на использование Киевом дальнобойных американских ракет для ударов по российской территории. Накануне в интервью Блинкен не исключил такой возможности, а позднее и президент США Джо Байден подтвердил, что она обсуждается в Белом доме.