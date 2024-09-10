«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок
Лидирующий мобильный оператор продлевает срок приема предложений на конкурс социальных проектов.
Azercell продлевает срок подачи заявок на конкурс социальных проектов, направленный на улучшение положения женщин в обществе, а также повышение их материального и морального благополучия. Неправительственные и некоммерческие организации могут подать свои предложения по указанной ссылке до 24.09.2024.
В рамках конкурса будут выбраны 2 проекта, на реализацию каждого из которых Azercell выделит грант на сумму 5 000 AZN. *
Напомним, что проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих направлений:
- Повышение уровня знаний и навыков женщин в различных областях;
- Предоставление женщинам практических знаний в сфере предпринимательства и деловой активности;
- Формирование у женщин новых навыков в сферах технологий и инноваций;
- Повышение правовой и финансовой грамотности женщин;
- Популяризация здорового образа жизни среди женщин.
Дополнительная информация: Расширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на азербайджанском языке. К заявке необходимо приложить подробную информацию о бюджете, необходимом для реализации проекта.
ООО Azercell Telecom желает успехов всем участникам конкурса!
* Сумма гранта может меняться в зависимости от оценки проекта жюри и может превышать или быть ниже указанной суммы.