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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок

09:57 259

Лидирующий мобильный оператор продлевает срок приема предложений на конкурс социальных проектов.

Azercell продлевает срок подачи заявок на конкурс социальных проектов, направленный на улучшение положения женщин в обществе, а также повышение их материального и морального благополучия. Неправительственные и некоммерческие организации могут подать свои предложения по указанной ссылке до 24.09.2024.

В рамках конкурса будут выбраны 2 проекта, на реализацию каждого из которых Azercell выделит грант на сумму 5 000 AZN. *

Напомним, что проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих направлений:

  • Повышение уровня знаний и навыков женщин в различных областях;
  • Предоставление женщинам практических знаний в сфере предпринимательства и деловой активности;
  • Формирование у женщин новых навыков в сферах технологий и инноваций;
  • Повышение правовой и финансовой грамотности женщин;
  • Популяризация здорового образа жизни среди женщин.

Дополнительная информация: Расширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на азербайджанском языке. К заявке необходимо приложить подробную информацию о бюджете, необходимом для реализации проекта.

ООО Azercell Telecom желает успехов всем участникам конкурса!

* Сумма гранта может меняться в зависимости от оценки проекта жюри и может превышать или быть ниже указанной суммы.

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