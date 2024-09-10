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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Американцы предпочитают Харрис

данные опроса
10:06 1316

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала верх на дебатах со своим ключевым соперником по предвыборной гонке республиканцем Дональдом Трампом. Так, 44% зрителей считают, что она лучше понимает их проблемы, свидетельствуют результаты опроса телекомпании CNN.

По этим данным, Трамп получил поддержку 40% зрителей. Телекомпания отмечает, что такой показатель свидетельствует об изменении динамики в пользу Харрис. Согласно результатам аналогичного опроса, проведенного до дебатов, в пользу Трампа высказывались 43% избирателей, за Харрис выступали 39%. В то же время большинство зрителей дебатов после их окончания отдали предпочтение Трампу в вопросах экономики. В этом отношении взгляды республиканца поддержали 55% участников опроса, тогда как политика Харрис оказалась близка только 35%.

При этом 82% респондентов заявили, что после прошедших дебатов не изменят своего выбора в пользу того или иного кандидата. Еще 14% зрителей признались, что дебаты заставили их пересмотреть свои взгляды, но в итоге не повлияли коренным образом на поддержку одного из двух соперников по предвыборной гонке. В свою очередь, 4% участников опроса указали, что после прошедших дебатов отдадут свой голос другому кандидату.

Опрос CNN был проведен путем рассылки текстовых сообщений. В нем участвовали 605 зрителей дебатов из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила 5,3 п.п.

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