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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Тейлор Свифт сделала свой выбор

10:10 1266

Певица Тейлор Свифт заявила, что поддерживает вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис в предвыборной гонке. Об этом она написала в Instagram после дебатов Харрис и кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа.

«Как и многие из вас, я смотрела сегодняшние дебаты. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время, чтобы изучить позиции этих кандидатов по вопросам, которые для вас наиболее важны. Как избиратель, я обязательно смотрю и читаю все, что могу, о предлагаемой ими политике и планах для этой страны», — написала певица.

Свифт рассказала, что на ее решение публично объявить о своей поддержке Харрис повлияли сгенерированные искусственным интеллектом изображения с ней, на которых звезда якобы поддерживает Трампа. «Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я, как избиратель, должна быть предельно откровенна по поводу моих реальных планов на эти выборы», — отметила она.

«На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца», — заявила Свифт. Она назвала Харрис «одаренным лидером». «И я считаю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если мы будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом», — считает певица.

Она прикрепила к посту свою фотографию с кошкой и подписала его «бездетная кошатница», отсылая к комментариям, сделанным кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом.

Вэнс столкнулся с критикой из-за видео 2021 года, в котором он назвал нескольких видных демократов, включая Харрис, «кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью».

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