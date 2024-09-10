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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Взрывы гремят у американских баз в Ираке

10:18 442

Недалеко от международного аэропорта Багдада, где располагаются силы возглавляемой США международной коалиции, прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Объединенного оперативного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

Происхождение взрыва, по его словам, пока не установлено.

Подразделения безопасности и разведки устанавливают обстоятельства произошедшего. Дополнительная информация будет представлена позднее. Гражданское авиасообщение не нарушено, ни один из рейсов не был задержан, — заявил Тахсин аль-Хафаджи.

Портал Shafaq News со ссылкой на источники пишет, что всего ночью произошло два взрыва. Еще один прозвучал неподалеку от одной из штаб-квартир иракского Управления по борьбе с терроризмом, также расположенной около аэропорта.

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