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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Все больше оружия: Россия стремительно наращивает ВПК

10:23 733

Россия с 2022 года существенно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы, любое истощение запасов техники и оружия существенно не повлияет на потенциал российской армии, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на результаты исследования Кильского института мировой экономики (Германия). Согласно данным, между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года Россия увеличила производство техники, в частности: танков на 215% - со 123 до 387 единиц за квартал; бронемашин на 141% - с 585 до 1409 единиц за квартал; артиллерийских орудий на 149% - с 45 до 112 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 200% - с 9 до 38 единиц за квартал; систем противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия на 100% - с 6 до 12 единиц за квартал; блуждающих боеприпасов Lancet на 475% - с 93 до 535 единиц за квартал.

В то же время немецкий институт отметил, что 80% процентов российского производства бронемашин и танков до сих пор было результатом модернизации существующих танковых корпусов из предыдущих запасов, а не производства новых машин. Однако институт предупредил, что даже когда имеющиеся у России запасы вооружений закончатся, страна может существенно не уменьшить производство бронетехники.

В исследовании также отмечается, что с 2026 года темпы производства бронетехники в России, возможно, снизятся, что будет связано с исчерпанием страной своих запасов оружия еще времен СССР.

В то же время в ближайшие годы оборонпром РФ откроет новые производственные линии, чтобы подготовиться к смягчению этого эффекта. «После 2026 года Россия, вероятно, будет производить 350 современных танков в год, даже без открытия дополнительных производственных линий. Москва работает над увеличением внутреннего производства «тыловых систем», таких как артиллерия и противовоздушная оборона, и уменьшает свою зависимость от существующих запасов таких систем», - говорится в результатах исследования.

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