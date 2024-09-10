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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Вертолеты МЧС тушат пожары в Карабахе

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10:37 728

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Гасанабад Ходжалинского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место пожара прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда. Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым расчетами МЧС, пожар потушили и предотвратили распространение огня на более обширную территорию.

Силы Государственной противопожарной службы МЧС также тушат пожар на открытой местности в направлении села Джютджю Ходжавендского района. Подразделения противопожарной службы МЧС и вертолеты авиационного отряда продолжают работу по ликвидации огня.

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