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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

«Искандером» по украинским военным

фото; видео
10:50 1146

Российские военные  ударили «Искандером» по месту сбора/строения украинских военных возле населенного пункта Бездрик в Сумской области Украины, рассказали в DeepState.

Сообщается, что около недели назад, 4 сентября, на российских телеграм-каналах начали распространять видео удара «Искандером» по скоплению украинских военных на открытом участке в Сумской области.

Эксперты проекта не сообщили подробностей относительно того, о каком подразделении ВСУ идет речь и какие потери оно понесло, лишь назвав это событие трагическим. Там подчеркнули, что подобное больше не должно повторяться.

Генштаб ВСУ пока не комментировал данное сообщение Deep State.

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