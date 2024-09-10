«Искандером» по украинским военным

Российские военные ударили «Искандером» по месту сбора/строения украинских военных возле населенного пункта Бездрик в Сумской области Украины, рассказали в DeepState.

Сообщается, что около недели назад, 4 сентября, на российских телеграм-каналах начали распространять видео удара «Искандером» по скоплению украинских военных на открытом участке в Сумской области.

Эксперты проекта не сообщили подробностей относительно того, о каком подразделении ВСУ идет речь и какие потери оно понесло, лишь назвав это событие трагическим. Там подчеркнули, что подобное больше не должно повторяться.

Генштаб ВСУ пока не комментировал данное сообщение Deep State.