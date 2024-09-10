Контейнерные поезда иранская Астара – Баку – Астрахань

Азербайджан заинтересован в наращивании грузооборота с Астраханской областью, в том числе за счет использования инфраструктуры железнодорожного хаба на станции Кутум (Астрахань), сообщили ТАСС в Министерстве внешних связей Астраханской области.

«Основной поток грузов между Азербайджаном и Астраханской областью приходится на железнодорожные перевозки и идет по западной ветке Международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». По ней в Россию поставляются товары из Азербайджана, а также идут транзитные грузы из Ирана, Турции и Индии. Сегодня азербайджанская сторона рассматривает возможность запуска контейнерного поезда по маршруту Астара - Баку - Астрахань с использованием инфраструктуры астраханского железнодорожного хаба, расположенного на станции Кутум», - говорится в заявлении регионального министра внешних связей Владимира Головкова.

В ведомстве уточнили, что проект планируют реализовать Азербайджанские железные дороги, представители которых, посетив Астрахань, положительно оценили перспективы сотрудничества. В то же время активная работа ведется и по наращиванию грузопотока через Транскаспийский участок МТК «Север – Юг».

«Ожидаем, что актуальность грузового морского сообщения с Азербайджаном возрастет с вводом в эксплуатацию мощностей Каспийского кластера, в частности, портовой инфраструктуры и контейнерного хаба», - добавили в министерстве.