Американцы увеличивают помощь Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение увеличить денежную помощь Армении более чем в два раза - со 120 до $250 млн. Об этом сообщила пресс-служба армянского Кабмина.

Соглашение подписали вице-премьер Мгер Григорян и директор армянской миссии USAID Джон Алело.

«Расширенное соглашение будет охватывать такие ключевые области, как управление рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, региональное сотрудничество и торговля, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие», - говорится в сообщении.