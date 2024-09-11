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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Американцы увеличивают помощь Армении

11:41 2734

Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение увеличить денежную помощь Армении более чем в два раза - со 120 до $250 млн. Об этом сообщила пресс-служба армянского Кабмина.

Соглашение подписали вице-премьер Мгер Григорян и директор армянской миссии USAID Джон Алело.

«Расширенное соглашение будет охватывать такие ключевые области, как управление рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, региональное сотрудничество и торговля, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие», - говорится в сообщении. 

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