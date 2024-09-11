Разбился израильский вертолет: погибли военные
11:47 1571
Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение в районе города Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, в результате инцидента погибли двое израильских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Причина аварии уточняется.
Согласно первоначальным сведениям, вертолет рухнул не из-за огня противника, заявили в израильской армии.
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