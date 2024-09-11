В Минздраве Азербайджана заинтересовались казахстанским опытом

В пресс-службе ведомства сообщили, что на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул историческую и культурную общность азербайджанского и казахского народов, которая составляет основу связей между двумя странами. По словам министра, традиционно дружественные и братские отношения наших стран уходят корнями в глубину веков. Была отмечена роль взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между Азербайджаном и Казахстаном: «Дружеские отношения между главами государств вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям».

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Алимом Байелем.

В своем выступлении Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов. Также выражен интерес к применению в нашей стране казахстанского опыта в сфере аккредитации и контроля качества медицинских учреждений.

В свою очередь, Алим Байель подчеркнул высокий уровень двусторонних связей и отметил, что между странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения. Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность IV заседания министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств, которая пройдет в Шуше в октябре, в углубление отношений между министерствами здравоохранения Азербайджана и Казахстана. Также состоялся обмен мнениями по подготовке квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.