Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!

Многие в Турции ожидали, что проходивший с 4 по 9 сентября съезд Республиканской народной партии (CHP), основной оппозиционной силы страны, будет посвящен внутрипартийным реформам. Однако по-настоящему он запомнился лишь неожиданно острым конфликтом между мэром Стамбула Экремом Имамоглу и мэром Анкары Мансуром Явашем. Кто хочет стать президентом? Напомним читателям haqqin.az, что четыре месяца назад кемалистская CHP одержала победу на муниципальных выборах, впервые за 42 года став «первой партией» Турции. Но, несмотря на сенсационную победу, в партии начались споры о том, кто на следующих президентских выборах станет кандидатом от СНР - новоизбранный председатель партии Озгюр Озель, Экрем Имамоглу, которого партийная элита считает наиболее достойным кандидатом, Мансур Яваш, набравший наибольшее количество голосов в истории кемалистской партии, или же не желающий уходить с политической арены бывший председатель CHP Кемаль Кылычдароглу?

Таким образом, после неудачи на выборах 2023 года, когда CHP выступала в составе «шестистороннего альянса», Республиканскую народную партию вновь затянул водоворот внутренних разногласий, но теперь уже между четырьмя лидерами. Однако незадолго до съезда Экрему Имамоглу удалось сделать несколько важных политических ходов и убедить председателя CHP Озгюра Озеля не выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Казалось, что мэр Стамбула убрал последнюю препону на пути к участию в президентских выборах. Но, как выяснилось позже, Имамоглу упустил из виду фактор Мансура Яваша. Провокация на съезде На третий день съезда Имамоглу неожиданно для многих дали на выступление целый час. Это стало сюрпризом для многих членов партии, поскольку на уставных съездах выступления делегатов обычно ограничиваются пятью минутами. Воспользовавшись этой возможностью, Имамоглу, который знал, что ему предоставят слово еще за три дня до съезда, выступил с полноценной программной речью, в которой жестко раскритиковал действующее правительство Турции, а также заявил, что является единственным кандидатом в президенты от Республиканской народной партии. Однако выступивший следом Мансур Яваш фактически бросил открытый вызов руководству CHP, заявив, что был предупрежден о своем выступлении всего за час (по информации источников haqqin.az, за 45 минут), и обвинив руководство партии в разжигании интриг.

«Не хочу начинать полемику, но я бы тоже хотел выступить так же прекрасно, как и господин Имамоглу. Я бы хотел коснуться всех проблем Турции и быть готовым высказать свои мысли по этим вопросам. Но, к сожалению, мне позвонили всего за час до выступления и сказали: «Вы тоже выступите». Здесь присутствуют мэры четырнадцати крупных городов. Если вы даете слово только двум из них, то подбрасываете дрова в огонь раздора, который тлеет уже несколько месяцев. То есть еще больше разжигаете разногласия между Мансуром и Экремом», — заявил Яваш, жестко реагируя на предпринимаемые против него действия политического тандема Имамоглу-Озель. Последние, застигнутые врасплох такой реакцией, попытались по возможности смягчить ситуацию. «Я даже не знал, что вы будете выступать, - заявил с места мэр Стамбула. - Если бы я знал, что вас это расстроит, то отказался от своего выступления». А Озгюр Озель прямо обратился к Явашу: «Если я нарушил чьи-то права, пусть они простят меня, это моя ответственность. Прошу прощения за ошибку». Однако извинения однопартийцев не смягчили риторику Яваша, раскритиковавшего связи Республиканской народной партии с Демократической партией, ранее известной как HDP и ассоциируемой с террористической организацией Рабочая партия Курдистана. Как известно, на продолжении этих связей настаивал именно Имамоглу, чья победа на муниципальных выборах в Стамбуле во многом стала возможной благодаря голосам избирателей Демократической партии. Также вероятно, что если Имамоглу будет кандидатом на президентских выборах, он вновь обратится за поддержкой к избирателям на юго-востоке Турции.

Своими заявлениями на съезде Мансур Яваш, известный националистическими и консервативными взглядами, попытался привлечь голоса националистического крыла CHP, известного как сторонники «ататюрковского национализма», а также традиционных правых центристов и националистов. Кроме того, заострив внимание делегатов на том, что из четырнадцати мэров крупных городов страны только двое получили возможность выступить, Яваш попытался привлечь на свою сторону мэров таких городов, как Анталья и Мерсин. По информации, полученной из кулуаров CHP, на встрече с мэрами, состоявшейся уже после завершения работы съезда, некоторые из них выразили протест председателю СНР Озгюру Озелю. По мнению политических наблюдателей, выступление Яваша разрушило статус-кво, существовавший в Республиканской народной партии до съезда. Отмечается, что мэр Анкары еще во время поездки на Олимпийские игры в Париж открыто заявил журналистам, что намерен выдвинуться кандидатом в президенты от СНР. А позднее Яваш резко отреагировал на заявление близкого к мэру Стамбула журналиста Шабана Севинча о том, что «Имамоглу станет кандидатом в президенты, а Яваш — вице-президентом». В результате выступление Имамоглу на съезде с подготовленной речью кандидата на пост президента вынудило Яваша, старающегося обычно избегать политических конфликтов, жестко отреагировать. Согласно информации, циркулирующей в политических кругах Анкары, Яваш рассказал своим приближенным, что на съезде против него была устроена провокация, но ему удалось ее сорвать.

Имамоглу или Яваш? Мэр Стамбула Имамоглу пользуется особой поддержкой центрального офиса CHP и элиты кемалистской партии. «Белые республиканцы» называют мэра Стамбула «нашим сыном» и за четыре года до президентских выборов считают его главным кандидатом. Сообщается, что Демократическая партия, а также некоторые этнические группы, располагающие на юго-востоке Турции значительным электоратом, также поддерживают Имамоглу, а Мансура Яваша называют «шовинистом». Кроме того, считается, что достаточно обеспеченный мэр Стамбула сосредоточил в своих руках многие медиаресурсы, близкие к CHP. В свою очередь, Мансур Яваш лидирует во всех опросах общественного мнения среди вероятных кандидатов от CHP. Несмотря на то что из-за националистических и консервативных корней Яваша не любит традиционная элита CHP, его поддерживают некоторые кемалистские избиратели, особенно в Центральной Анатолии, где популярна идея «национализма Ататюрка». Кроме того, мэр Анкары пользуется большой симпатией среди националистически консервативных избирателей Центральной Анатолии. Предполагается, что после последних событий на съезде Яваш эмоционально отдалился от CHP, и не исключено, что в будущем он может полностью отойти от кемалистской партии.

В любом случае участие Республиканской народной партии в президентских выборах сразу с двумя кандидатами выглядело бы крайне неразумно. Ходят слухи, что Яваша поддержит новая правоцентристская партия, созданная с участием IYI Parti или в результате слияния Demokrat и DEVA, а также несколько депутатов от оппозиционных партий. Ожидается также, что кандидатуру Яваша поддержит и бывший лидер CHP Кемаль Кылычдароглу. Самый важный фактор — Эрдоган Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — абсолютный рекордсмен в турецкой политике, сумевший выиграть за двадцать три года своей политической карьеры восемнадцать выборов. И если намеченные на 2028 год президентские выборы будут проведены досрочно, то Эрдоган сможет вновь выставить свою кандидатуру. Несмотря на то что возглавляемая им Партия справедливости и развития впервые в своей истории проиграла последние муниципальные выборы, аналитики считают неправильным сравнивать их с президентскими выборами.