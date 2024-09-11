Минобороны Азербайджана заявляет о провокации Армении
12:25 2424
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению ведомства, 11 сентября примерно в 10:50 по местному времени позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия.
«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», - говорится в сообщении.
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