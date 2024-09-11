Как психологически подготовить ребенка к школе
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В среду, 11 сентября, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.
Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет Ровшан Наджафов – психотерапевт, психолог психиатрической клинической больницы №2 Минздрава. Он расскажет о психологической подготовке детей к школе.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.
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