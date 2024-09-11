Как психологически подготовить ребенка к школе

В среду, 11 сентября, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.

Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет Ровшан Наджафов – психотерапевт, психолог психиатрической клинической больницы №2 Минздрава. Он расскажет о психологической подготовке детей к школе.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.