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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Как психологически подготовить ребенка к школе

расскажет в прямом эфире психотерапевт Наджафов
12:39 365

В среду, 11 сентября, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир. 

Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет Ровшан Наджафов – психотерапевт, психолог психиатрической клинической больницы №2 Минздрава. Он расскажет о психологической подготовке детей к школе.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.

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