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Просветительские видеоролики от AQTA

12:45 319

На территории Азербайджана увеличены масштабы просветительских работ, направленных на обеспечение потребителей безопасными продуктами питания, а также на организацию услуг по переработке и доставке продуктов в соответствии с требованиями пищевой безопасности.

В рамках проводимых мероприятий Агентство пищевой безопасности (AQTA) подготовило просветительские видеоролики, посвященные правилам правильного обращения с продуктами в общественных заведениях и на предприятиях, оказывающих кейтеринговые услуги.

В видеоролике под названием «Требования к услугам по приготовлению и доставке продуктов питания» подробно изложены обязательные правила, которые необходимо соблюдать для безопасной и качественной подачи продуктов потребителям в общественных заведениях. В видеоролике отмечается, что на объектах питания должна быть заранее выделена специальная зона для приема сырья, а различные виды продуктов должны храниться в отдельных зонах для максимальной защиты от загрязнений. Инструменты и оборудование также должны быть разделены по назначению. Кроме того, отходы, образующиеся в процессе работы, следует собирать в плотно закрывающиеся контейнеры, не распространяющие запахи, и по завершении рабочего дня эти отходы должны выноситься с объекта питания, исключая риск загрязнения.

Также подчеркивается, что несоблюдение данных правил может привести к массовым отравлениям и созданию серьезных рисков для здоровья и жизни людей.

С видеороликом «Требования к услугам по приготовлению и доставке продуктов питания», подготовленным AQTA, можно ознакомиться здесь:

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