Республиканцы требуют от Байдена разрешить Киеву бить по России

Среди подписавших обращение — глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол, председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс, председатель постоянного комитета по разведке Майк Тернер, глава подкомитета комитета иностранных дел по делам Европы Том Кин, председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Кен Калверт и член Хельсинкской комиссии Ричард Хадсон.

Группа республиканцев в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США направила президенту Джо Байдену письмо с призывом снять ограничения на использование ВСУ предоставленных ей американских дальнобойных ракет, в частности, ATACMS, для ударов по целям в России.

«Бессмысленные ограничения администрации Байдена — Харрис в сочетании с затягиванием поставок критически важного оружия не дают Украине довести эту войну до победного завершения, — говорится в письме. — Администрации давно пора изменить курс и снять оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России».

По мнению авторов обращения, действующие ограничения «препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне, развязанной Россией», поскольку дают российским войскам «безопасную зону, из которой они могут безнаказанно нападать на Украину». «У России не должно быть безопасного места, откуда она может безнаказанно совершать военные преступления против Украины», — подчеркивают политики, подписавшие обращение.

Авторы письма также указывают, что не разделяют опасений возможной эскалации, которые, по их мнению, «были последовательно развенчаны с первого дня войны».