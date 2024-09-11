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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

В Загатале марафон солидарности «Ноль отходов»

12:53 332

Как ранее сообщалось, фонд «Красные сердца» начал марафон солидарности «Ноль отходов» по случаю 150-летия первого банка Азербайджана - Капитал Банка. Цель проекта — повысить чувствительность людей, живущих в этом районе, к охране окружающей среды, а также очистить природу от мусора в разных районах.

Следующей остановкой проекта, который уже реализован в 3 регионах, стал Шеки-Загатальский экономический район.

В ходе марафона, который прошел при участии 35 волонтеров, работающих в филиалах, расположенных на территории экономического района, с отведенной территории было убрано 813 кг мусора. В процессе также были задействованы специальные технические средства, позволяющие провести быструю и эффективную уборку территории. В завершение участники проекта призвали всех, кто поддерживает эту инициативу, особенно ведущие компании страны, принять участие в проектах, направленных на защиту природы.

Фонд «Красные сердца» создан в 2019 году по инициативе сотрудников-волонтеров Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры донорства в нашей стране. Конечная цель «Красных сердец», которая выступает с социальными инициативами по чувствительным и важным для общества темам, таким как защита окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение, просвещение, – объединить полезных людей вокруг культуры благотворительности. Достаточно посетить сайт https://redhearts.az, чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые темы, сделав пожертвование.

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