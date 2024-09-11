В Загатале марафон солидарности «Ноль отходов»
Как ранее сообщалось, фонд «Красные сердца» начал марафон солидарности «Ноль отходов» по случаю 150-летия первого банка Азербайджана - Капитал Банка. Цель проекта — повысить чувствительность людей, живущих в этом районе, к охране окружающей среды, а также очистить природу от мусора в разных районах.
Следующей остановкой проекта, который уже реализован в 3 регионах, стал Шеки-Загатальский экономический район.
В ходе марафона, который прошел при участии 35 волонтеров, работающих в филиалах, расположенных на территории экономического района, с отведенной территории было убрано 813 кг мусора. В процессе также были задействованы специальные технические средства, позволяющие провести быструю и эффективную уборку территории. В завершение участники проекта призвали всех, кто поддерживает эту инициативу, особенно ведущие компании страны, принять участие в проектах, направленных на защиту природы.
Фонд «Красные сердца» создан в 2019 году по инициативе сотрудников-волонтеров Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры донорства в нашей стране. Конечная цель «Красных сердец», которая выступает с социальными инициативами по чувствительным и важным для общества темам, таким как защита окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение, просвещение, – объединить полезных людей вокруг культуры благотворительности. Достаточно посетить сайт https://redhearts.az, чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые темы, сделав пожертвование.