В Загатале марафон солидарности «Ноль отходов»

Как ранее сообщалось, фонд «Красные сердца» начал марафон солидарности «Ноль отходов» по случаю 150-летия первого банка Азербайджана - Капитал Банка. Цель проекта — повысить чувствительность людей, живущих в этом районе, к охране окружающей среды, а также очистить природу от мусора в разных районах.

Следующей остановкой проекта, который уже реализован в 3 регионах, стал Шеки-Загатальский экономический район.