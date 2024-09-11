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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Завершена подписка на акции Банка ABB

13:10 503

10 сентября 2024 года успешно завершилась подписка на акции Банка ABB. По предварительным данным, за три месяца проведения подписки под лозунгом ABB səhmdarı ol! – Mərkəzdən hər kəsə! более 33 тысяч инвесторов подали свыше 49 тысяч заявок на акции.

Это важное событие в истории рынка ценных бумаг Азербайджана. После обработки всех заявок, поступивших через приложение ABB mobile, филиалы Банка и инвестиционные компании, начнется распределение акций, которое стартует 17 сентября 2024 года и продлится 6 рабочих дней, завершившись 24 сентября 2024 года.

В соответствии с законодательством распределение акций будет происходить следующим образом:

1) В первую очередь, будут исполнены заявки инвесторов с правом преимущественной покупки акций в соответствии с их долей;

2) Все оставшиеся заявки, включая те, что поданы акционерами сверх их преимущественного права, будут исполнены в порядке очередности по цене.

Инвесторы получат информацию о результатах размещения заявок 24 сентября 2024 года.

В период подачи заявок инвесторы впервые смогли подать их в полностью цифровом формате в приложении ABB mobile, через филиалы Банка ABB и большинство банков страны, а также через ABB Invest, который выступает андеррайтером выпуска, и другие инвестиционные компании.

Банк ABB – одна из самых прибыльных коммерческих организаций в стране и регионе. Банк стабильно выплачивает дивиденды акционерам из годовой прибыли. За последние три года суммы дивидендов составили: 125 миллионов манатов в 2022 году, 156,6 миллиона манатов в 2023 году и 185 миллионов манатов в 2024 году. В 2024 году доходность акций Банка ABB по дивидендам достигла 15,1%.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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