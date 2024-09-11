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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Что обсудили на заседании Судебно-правового совета

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13:11 442

10 сентября 2024 года состоялось очередное заседание Судебно-правового совета.

На заседании председатель Совета Инам Керимов сообщил о проведенной работе по повышению качества и эффективности правосудия. Было отмечено, что судебная система совершенствуется в соответствии с международными стандартами, а законодательная база, регулирующая эту сферу, кардинально обновляется.

Также были обсуждены задачи, стоящие перед судебной властью, направленные на повышение ее авторитета.

После этого судьям, уходящим на пенсию, были вручены дипломы за значительный вклад в повышение эффективности правосудия в течение многих лет их работы в судебной системе.

На заседании также были рассмотрены вопросы дисциплинарных разбирательств и кадровые вопросы, по которым были приняты соответствующие решения.

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