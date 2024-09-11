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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Атака на Мурманск: закрыты аэропорты

13:19 1345

Мурманская область была атакована украинскими беспилотниками, сообщил глава региона Андрей Чибис.

В области работает ПВО. Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Мурманске и Апатитах.

Ранее телеграм-канал Shot распространил информацию о том, что один из БПЛА, появившихся в Мурманской области, якобы летел из Норвегии. Сообщается, что он появился около 11 часов дня. БПЛА вылетел на аэродром Оленья. 2,5 часа назад в небе над Мурманской областью были замечены еще два БПЛА, летевших в направлении Архангельской области.

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