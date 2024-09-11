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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Бесплатный доступ к приложениям Litres и Busuu от Azercell

13:22 386

Лидирующий мобильный оператор запускает кампанию «Снова в школу».

В преддверии нового учебного года Azercell Telecom объявляет о старте новой кампании «Снова в школу» для абонентов, интересующихся чтением и изучением иностранных языков.

С 10.09.24 абоненты Azercell, впервые подписавшиеся на электронную библиотеку Litres и популярное приложение для изучения иностранных языков Busuu, получат возможность бесплатного доступа к этим программам в течение 30 дней. Акция продлится до 30 сентября.

Отметим, что Litres - это цифровая платформа, предлагающая уникальный и богатый выбор книг в рамках официального сотрудничества с крупными издательствами. Это приложение позволяет абонентам читать и слушать цифровые книги независимо от местоположения и используемого устройства даже в автономном режиме. Litres содержит 200 000 электронных и 50 000 аудиокниг на турецком, английском, русском, немецком, французском и других языках. Кроме того, онлайн-библиотека предоставляет пользователям доступ к более 2 700 книг различной тематики и жанров на азербайджанском языке. Желающие воспользоваться широким спектром возможностей электронной библиотеки могут присоединиться к тарифу Standart, набрав код *301#YES.

С помощью приложения Busuu, входящего в десятку лучших платформ для изучения языков в мире, пользователи могут осваивать иностранные языки в режиме реального времени. С подпиской Azercell Busuu+Premium абоненты получают доступ к таким обучающим курсам, как «Учебный план», «Бизнес и путешествия», упражнениям по повторению слов и видеоурокам. Чтобы оформить подписку на Busuu, достаточно набрать код *969#YES.

Для получения дополнительной информации о кампании, пожалуйста, перейдите по ссылке: Снова в школу.

Оба приложения можно активировать также через официальный сайт Azercell, приложение Azercell или посредством SMS. 

ООО Azercell Telecom поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года и желает успехов во всех начинаниях!

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