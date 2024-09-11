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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Успех команды МЧС Азербайджана в Китае

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13:33 342

С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбине, Китайская Народная Республика, прошло XIX Всемирное первенство по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях Азербайджан представляла команда Государственной противопожарной службы МЧС.

Сотрудники МЧС успешно выполнили поставленную задачу за 30,78 секунды и заняли 3-е место, став обладателями бронзовых медалей.

Азербайджанской команде были вручены кубок чемпионата, медали и подарки.

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