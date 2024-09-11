Успех команды МЧС Азербайджана в Китае
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С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбине, Китайская Народная Республика, прошло XIX Всемирное первенство по пожарно-спасательному спорту.
В соревнованиях Азербайджан представляла команда Государственной противопожарной службы МЧС.
Сотрудники МЧС успешно выполнили поставленную задачу за 30,78 секунды и заняли 3-е место, став обладателями бронзовых медалей.
Азербайджанской команде были вручены кубок чемпионата, медали и подарки.
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