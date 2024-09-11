За что Россия сливает Абхазию

На постсоветском пространстве появилась новая точка информационного притяжения – на первый взгляд, близкая к сенсации и совершенно нелогичная, но для тех, кто в курсе дела, напротив, вполне себе ожидаемая. Отсюда и разброс в комментариях экспертов – от поверхностных до глубоко реалистичных. Впрочем, не буду и дальше интриговать читателей и оглашу тему - Россия ввела против Абхазии экономические санкции. Согласитесь, звучит как несмешной анекдот. Спрашивается, что такого особенного могла сделать маленькая Абхазия, чтобы стать объектом санкций не со стороны Грузии, а России - своего главного спонсора, покровителя и защитника? Как такое вообще возможно?

Чтобы объяснить, насколько абсурдна создавшаяся ситуация, напомню тем, кто не очень в теме, что Абхазия - это граничащая с Краснодарским краем республика на Черном море, которая в 1992-1993 годах откололась от Грузии. Население республики - 230 тысяч человек, однако собственно этнических абхазов не более ста тысяч, и то не факт. Остальному населению – грузинам, армянам и русским - нет дела до идеи независимости Абхазии, которая по большому счету кроме самих абхазов никому не нужна. Республика полностью зависима от России. В 2024 году ее бюджет составил 12 миллиардов рублей, из которых 5,5 миллиарда - прямая финансовая помощь из госбюджета РФ. Отдельной статьей идет выплата пенсий абхазам, которые в полном составе являются гражданами РФ – это еще 3,5 миллиарда рублей. Но если вы думаете, что остальные 6,5 миллиарда бюджета, которые абхазская сторона вроде бы пополняет сама, не имеют отношения к России, то сильно заблуждаетесь. Это тоже Россия, только уже с другого угла. 6,5 миллиарда рублей, поступающих в бюджет самопровозглашенной республики, составляют налоги, которые платит туристический сектор, стопроцентно ориентированный на Россию, а также налоги, поступающие с доходов от экспорта в Россию абхазских цитрусов, вина и мимозы для женщин на 8 марта. То есть Россия держит ключи от этих 6,5 миллиарда в своем кармане, хотя деньги эти вроде бы не ее. А еще Россия вот уже несколько лет в прямом смысле слова дарит абхазам электроэнергию, которая поступает с Ингурской ГЭС – единственного объекта, находящегося в совместном грузино-абхазском управлении. Поскольку плотина этой гигантской электростанции находится на грузинской стороне, а пульт управления - в Абхазии, ни одна из сторон единолично управлять ГЭС не может, вот и приходится договариваться. Из общего объема выработанной электроэнергии абхазы формально берут себе 40 процентов, а по факту намного больше, причем ничего за нее не платят. Логика сухумского руководства проста: коль скоро часть Ингурской ГЭС принадлежит народу Абхазии, народ этот может получать энергию задарма. Из-за чего, собственно, обваливается устаревшая инфраструктура ГЭС, не выдерживают запредельных нагрузок сети, что приводит к постоянным и многочасовым отключениям электроэнергии.

Однако перебои в подаче электроэнергии - лишь половина проблемы. Вторая же заключается в том, что электричества просто не хватает, поскольку Абхазия с населением 230 тысяч потребляет в год энергии больше, чем полуторамиллионный Тбилиси. В результате значительную часть энергодефицита Абхазии покрывает Россия, причем также бесплатно. Словом, не жизнь, а лафа! А еще Россия за свой счет поддерживает на плаву местные инфраструктуры, ремонтирует школы и детские сады, финансирует армию, безопасность, границы… Казалось бы, о каких конфликтах России с Абхазией может вообще идти речь? При такой чудовищной разнице в «весовых категориях» абхазам было бы значительно проще не конфликтовать с Россией, а коллективно застрелиться. Получилось бы и быстрее, и дешевле. Но абхазы вовсе не так просты, как может показаться. Они горцы с соответствующей психологией и невероятным упрямством. Что же касается их подхода к взаимоотношениям с Россией, то формулируется он предельно просто - давайте бабки и не суйте нос в наши дела, без вас разберемся! И это реально происходит. Причем не месяц или два, а уже тридцать лет со дня окончания войны за независимость, из которых шестнадцать лет, после признания Россией независимости Абхазии, в особо активной фазе.

Но, как известно, вода камень точит, и несколько лет назад Россия впервые дала понять абхазам, что организованный ею аттракцион невиданной щедрости, во-первых, не вечен, а во-вторых, не является чистой благотворительностью. И потребовала от Абхазии принять ряд законов, перечень которых вряд ли будет интересен читателям haqqin.az. Внимания заслуживает лишь один из них, принятие которого стало бы гарантией того, что в обозримые 10-15 лет Абхазия будет полностью поглощена Россией. Дело в том, что в Абхазии запрещена продажа недвижимости иностранцам, в том числе гражданам России, благодаря чему русских мигрантов в этих местах практически нет. Пытаясь исправить это проявление черной неблагодарности со стороны абхазов, Москва как минимум последние десять лет требует от Сухуми принять закон об апартаментах, который позволил бы строительство новых жилых комплексов и разрешил иностранным гражданам покупать в Абхазии недвижимость. Абхазы, естественно, понимают, чем им это грозит, а потому принимать закон наотрез отказываются. Выглядит позиция абхазов, прямо скажем, не очень красиво и уж точно не по-джентльменски. И в самом деле, нельзя, капитально сидя на шее у русских, столь явно подчеркивать нежелательность их присутствия в Абхазии. Отдадим должное терпению российского руководства, годами терпевшего обещания сухумских руководителей «вот-вот» принять закон об апартаментах. Но когда в конце июля парламент Абхазии вновь отклонил этот злополучный законопроект, доказав тем самым, что местные законодатели элементарно «тянут резину», Россия возмутилась и выдвинула Абхазии ультиматум: либо вы выполняете наши условия, либо ищите себе нового спонсора.

Дальнейшие события известны. Россия ввела против Абхазии ограниченные и довольно мягкие санкции, приостановив на первом этапе финансирование нескольких категорий госслужащих, но при этом сохранив содержание госаппарата, и, главное, не закрыв границы. То есть, давая понять абхазам, что пока это не наказание, а лишь предупреждение. Как говорили в моем детстве, пока это только киножурнал, фильм будет потом… Судя по тому, что происходит в абхазских соцсетях и в политическом спектре, предупреждение России пока не сильно сработало. Абхазы ругают на все лады российские инициативы, утверждая, что не будут принимать законы, с помощью которых Москва хочет ассимилировать Абхазию. Было очевидно, что в этой ситуации обязательно всплывет и грузинская версия. Дескать, Россия договорилась с Грузией о том, что Тбилиси подпишет конфедеративное соглашение с Сухуми. И поскольку в Тбилиси с этим согласны, то русские посредством санкций приводят абхазов в чувство, чтобы те согласились вернуться в лоно Грузии. Спору нет, версия прекрасная и, главное, совершенно логичная. Только вот к реальности она не имеет никакого отношения. Поскольку нет никакого тайного соглашения по абхазской теме между Россией и Грузией, о чем несколько раз открыто и в довольно грубой форме заявляли высокопоставленные российские чиновники. Что же касается реакции «Грузинской мечты», то правящая партия пока молчит. Напомню, что 26 октября в Грузии пройдут чрезвычайно важные и тяжелые парламентские выборы. На фоне которых любая конкретика по теме восстановления территориальной целостности Грузии, вне всяких сомнений, могла бы ощутимо усилить электоральные позиции правящей партии.