Россия ждет ударов западным оружием

Решение о том, чтобы разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, «уже принято на Западе, сейчас его просто формализуют через СМИ», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «ответ Москвы будет соответствующим»: «Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия СВО и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности СВО».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не исключает снятие запрета на удары по России американским дальнобойным вооружением.