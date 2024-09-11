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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Россия ждет ударов западным оружием

14:02 444

Решение о том, чтобы разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, «уже принято на Западе, сейчас его просто формализуют через СМИ», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «ответ Москвы будет соответствующим»: «Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия СВО и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности СВО».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не исключает снятие запрета на удары по России американским дальнобойным вооружением.

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