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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Минобороны России рапортует об «успехах» в Курской области

14:05 565

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники на курском направлении. Общие потери украинцев за все время боев превысили 12 200 человек убитыми и ранеными, утверждают в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 3 бронетранспортера, 7 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей», - заявили в ведомстве.

Также утверждается, что армейская авиация РФ нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в Курской области, ударила по «противнику» в Сумской области.

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