Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники на курском направлении. Общие потери украинцев за все время боев превысили 12 200 человек убитыми и ранеными, утверждают в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 3 бронетранспортера, 7 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей», - заявили в ведомстве.

Также утверждается, что армейская авиация РФ нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в Курской области, ударила по «противнику» в Сумской области.