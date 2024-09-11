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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Китай не хочет менять позицию по Украине

14:08 266

Китай не планирует менять свою позицию по войне в Украине и будет продолжать убеждать мир в целесообразности своего «мирного плана». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Санкт-Петербурге с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Так, Ван И заявил, что Пекин будет продолжать продвигать собственное видение завершения российско-украинской войны и пытаться убедить большинство стран мира поддержать его предложение о политическом урегулировании конфликта.

«Китай будет продолжать работать над формированием у международного сообщества сбалансированной, объективной и рациональной точки зрения относительно «украинского кризиса», чтобы достичь международного консенсуса и создать необходимые условия для быстрого прекращения боевых действий», - сказал глава китайского МИД.

По его словам, в украинском вопросе Китай придерживается «объективной и справедливой позиции» и сосредоточен на содействии политическому урегулированию «кризиса».

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